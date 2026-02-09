Части от София остават без парно и топла вода

Заради аварии част от центъра на столицата е със спряно топлоподаването, сочи справка на интернет страницата на „Топлофикация-София“.

Засегнати са сградите на ул. „Сан Стефано“ 15, 17, ул. „Велико Търново“ 1, 2, 4 ,6, ул. „Шипка“ 3, 7. Очакваното възстановяване на топлоподаването е планирано за днес в 20 часа.

Заради авария без парно и топла вода са и бл.27, бл.28, ул. „Димитър Моллов“ 3 в ж.к. „Младост 1“. Там очаквано възстановяване на топлоподаването е насрочено за 11 февруари в 11:30 ч.

По-рано днес директорът на дружеството Петър Петров заяви по време на изслушване в Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към Столичния общински съвет, който е принципал на общинското дружество, че задълженията на „Топлофикация-София“ към 31 януари са 1 215 527 112 евро.