Онлайн киноклас в Бургас

За участници от 15 до 19 години

Организатор е център "Алеф"

Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф“ организира онлайн кино клас на 18 февруари. Той е специално за участниците в тринадесетото издание на Международния филмов и литературен ученически конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена”, тази година на тема „В главната роля: Човечността“.

Как се ражда сценарият, как една идея се превръща във филм, тънкостите на режисурата, монтажа и визуалното разказване - малките тайни и трикове за създаването на привлекателен кино разказ ще разкрие професионалният режисьор Кирил Тодоров, който ще води ателието.

Конкурсът е в две категории – художествен разказ и видео разказ. Могат да участват ученици от България, Европа и Израел на възраст 15–19 години.