Огромна част от децата останаха без грипна ваксина

Бременните и хронично болните са изключени от имунизационния календар на МЗ

90% от родителите искат защита за малките

Милиони отиват за усложнения след вируси, държавата стиска пари за профилактика

За поредна година хиляди деца и възрастни останаха без грипни ваксини, които отново се оказаха недостатъчни. Държавата уж спестява, но дава много повече за лечение и усложнения от заболяването. Педиатри и семейни лекари бият тревога всяка есен, но остават нечути.

“Позамря антиваксърската кампания и 90% от родителите искат да защитят децата си. Грипната ваксина е само препоръчителна, но много хора вече са отворени за прилагането ѝ”, каза педиатърът д-р Ива Станкова. Тя добави, че назалната форма е предпочитана от родителите, защото се впръсква в носа и няма болка за малчуганите, освен това е без странични ефекти и с много добра поносимост.

“Търсят се ваксини, но очевидно не достигат. Най-вероятно не се внасят достатъчно, може би струват по-скъпо на вносителите. Всичко е свързано със заплащане”, каза тя. “От моите пациенти само 3 двойки успяха да намерят назални ваксини за деца. Там, където не можехме да намерим, поставяхме инжекционни. Те имат много добър ефект и защитават. Ние не определяме коя да бъде ваксината или от коя фирма, просто трябва да си защитим децата. Важното е да я има и да е осигурена по програма”, обясни за “Труд news” семейният лекар д-р Гергана Николова.

“За пореден сезон бройките бяха крайно недостатъчни и за деца, и за възрастни. Много хора искат да си поставят ваксина, но не могат да намерят. Въпросът обаче не е само в това. За мен е необяснимо защо не се обхващат бременните жени, както е в много други държави в Европейския съюз. Когато една бременна се разболее, не е ясно дали няма да настъпят усложнения за нея или за плода”, сподели д-р Николова.

Тя обясни, че когато в последните 3 месеца от бременността майката си постави ваксина, бебето е защитено в началото на живота си от грипни вируси. Лекарката е учудена, че не се мисли и за хронично и онкоболните пациенти, които също са извън програмата на Министерство на здравеопазването.

“В момента има една ваксина, която е високодозова и за по-възрастни или хора със сериозни хронични заболявания, защото изгражда по-сериозен и траен имунитет. Тя тепърва ще се появи в страната. И колкото повече рискови групи обхванем, толкова по-малък ще е натискът в есенно-зимния сезон и по отношение на здравната система, и по отношение на страданията на хората. Грехота е да губим пациенти, само защото не са навършили 65 г. и не могат да бъдат включени в групата”, добави д-р Николова.

Тя напомни колко рискови са болните с астма, хронична обструктивна белодробна болест, диабет, инфаркт. “И въпреки това държавата не може да осигури едни средства да защити тия хора с ваксини. Не мога да го разбера - тия пари не са проблем, още повече, че след това се дават милиони за лечение на самото заболяване или на неговите усложнения. От която и гледна точка да го погледнем - от чисто човешка, от икономическа, от гледна точка на болката и страданието на пациентите или от парите, които даваме като данъкоплатци, не е оправдано бездействието в това отношение”, каза д-р Николова и отправи призив да бъдат защитени най-уязвимите хора в България.