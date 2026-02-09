Разкриват специалности "Роботика" и "Киберсигурност" за гимназистите в Стара Загора

Отчетени са и потребностите на работодателите в региона

Нов икономически профил в Казанлък

Учениците от Стара Загора ще могат да избират и две нови специалности след седми клас – „Роботика“ и „Киберсигурност“. Това ще стане през учебната 2026 / 2027 година. Държавният план - прием тогава включва изучаването на тези две нови професии - „Роботика“ в ПГЕ „Джон Атанасов“ в Стара Загора и „Киберсигурност“ в ПГКНМА „Проф. Минко Балкански“ в Стара Загора, както и нов профил „Икономическо развитие“ в ПХГ „Св. св. Кирил и Методий“ в Казанлък.

Предложенията бяха обсъдени и приети по време на заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие, съобщават от общината в Града на липите.

В рамките на срещата бе разгледан Държавният план-прием за учебната 2026 / 2027 година за VIII клас в професионалните и профилираните гимназии, обединените и средни училища, както и приемът за V клас в профилираните природо - математически гимназии в областта.

При подготовката на плана са отчетени очакваният брой седмокласници, нагласите и интересите на учениците, както и потребностите на работодателите в региона. Основен акцент е поставен върху професионалното обучение и направленията, които дават практически умения и възможност за последваща реализация.

„Нашата цел е учениците да получат образование, което има реална стойност и им дава посока след завършване на училище. Новите професии и профили са отговор на промените в икономиката и на нуждите на пазара на труда“, посочи Станимира Димитрова, началник на отдел „Образование и младежки дейности“ в Община Стара Загора.

Заседанието бе ръководено от областния управител на Стара Загора д-р Неделчо Маринов. Участваха още Милена Йолдова - началник на РУО - Стара Загора, Георги Гьоков - директор на Областна дирекция „Бюро по труда“ и секретар на Комисията по заетост и др.

Дискутирана бе и връзката между образованието и бъдещата заетост, както и възможностите за по-добро сътрудничество между училищата, институциите и бизнеса в региона.