Приятелка на жертва от „Петрохан“: Ивайло не би участвал в секта

Милена Малинова, дългогодишна приятелка на Ивайло Иванов – една от жертвите по случая „Петрохан“, разказа в ефира на NOVA за неговата личност и за решението му да заживее в планината. Тя изрази категорично несъгласие с част от версиите, които се появиха в публичното пространство след трагедията.

Малинова познава Иванов още от ученическите и студентските им години и го описва като „многостранно развита личност с богата обща култура“. По думите ѝ той е имал „много добра кариера“ като адвокат, но в определен момент е направил съзнателен избор да се посвети на нещата, които обича – природата и планината. „Живял е в Америка, Япония и Мексико“, уточни тя и допълни, че е бил човек, на когото може да се разчита „на сто процента“.

Като еколог по образование Малинова заяви, че разбира напрежението между „хората, които искат да вземат колкото могат от гората, и онези, които се стремят да я защитят“. Тя е убедена, че Ивайло Иванов и хората около него са действали с искреното намерение да пазят природата „със сърце и душа“.

По повод появилите се твърдения за „затворено общество с елементи на секта“ Малинова беше категорична, че те не отговарят на истината. „Познавайки Ивайло, не мога да си представя той да участва в каквато и да е йерархична структура“, заяви тя. Като „пълен абсурд“ определи и спекулациите за „педофилска нишка“ по случая.

Малинова разказа още, че след емоционалния ѝ пост в социалните мрежи с нея са се свързали много хора, сред които и майката на едно от момчетата. Тя цитира и свидетелство на друго момиче, пребивавало в хижата, което споделило, че атмосферата там е била „много приятна“ и че всички са си изкарали добре.