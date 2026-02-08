Криминалистът Ботьо Ботев: Има куп нелогични неща при убийствата по казуса "Петрохан"

Изявена форма на агресивна педофилия

"Подобен случай не е имало. Това убийство е необикновено, нестандартно", коментира криминалистът Ботьо Ботев по повод тройното убийство в хижа "Петрохан".

"Много странни неща има в самото начало. Труповете намерени пред хижата - като за показ. Хижата запалена, но не напълно изгоряла. Има признаци, по които може да се разбере, че нещо там става. Тук необичайната ситуация е, че заличаваш следите вътре, а отвън оставаш труповете на показ. Това е нелогично. Нестандартно поведение на самия извършител. Оттук, за много неща още в първичната оценка на инцидента е, че има нещо нелогично. Нямаме в практиката такова убийство - да оставиш труповете по този начин", коментира още криминалистът.

Според него би могло да има принуда, но по-логично е доброволно да са тръгнали с него. "Тръгват от първото престъпление в Петрохан. Оттам пътуват спокойно в колата с него. Единият е непълнолетен. Другият е мъж, който може да окаже съпротива. Това са необичайни, нестандартни факти. Ако е имал намерение да убие Николай и Александър след първоначалното убийство, е можело още там да ги убие, в Петрохан, зада може да се укрие по-добре, по-ефективно", заяви Ботьо Ботев.

Според него няма данни за съпротива в първото убийство: "Самото връзване на трима мъже, които са едри, биха указали съпротива, трудно ще се справи един човек. Трудно е да се прави оценка. Къде са застреляни, как са застреляни като последователност, не е известно дали има други изстрели".

Най-същественото е какви са резултатите от аутопсиите - как си представяте трима мъже - застрелват един, а другите чакат, освен ако не е с тяхно съгласие, смята експертът.

Той твърди, че в криминалната практика няма стандартизация.

"Действията на обекта са много странни. Онова, което е подхождал в различни сфери на държавността, би трябвало е да се обърне внимание, че нещо не е в ред. Мен ме притеснява изключително много, че той е имал афинитет към малки деца и то предимно момчета. На мен ми се струва, че пред този обект е изявена форма на агресивна педофилия", коментира още Ботев.