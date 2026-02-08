Мъж свидетелствал за педофилия на „лама“ Иво

Калушев представял Николай за свой син

Майка му платила 150 000 евро за обучение в Мексико преди 13 г.

Млад мъж, който в момента живее в малко населено място в Софийска област, е свидетелствал пред разследващите, че е бил част от групата на “лама” Ивайло Калушев и като 15-годишен е живял с него и приятелите му в Мексико. Към 2013 г. майка му платила от 150 000 евро, за да обучават сина ѝ на гмуркания, духовно израстване и спелеология.

Човекът, чиято анонимност е запазена, разказал, че е имал сексуални отношения с “лама” Калушев и разкрил за още интимни връзки между мъжете, които не се интересували от жени и смятали, че са си самодостатъчни. Момчето не е било насилвано, а на онази възраст възприело тези отношения като нормални и част от живота на групата пещерняци, както и част от собственото му личностно развитие под менторството на Калушев.

Бившият интимен партньор на “лама” Иво обяснил още, че напуснал Мексико, след като отношението към него започнало да се променя. Калушев отделял повече внимание на друго от малолетните българчета, които били на “обучение”.

Това бил 11-12-годишният тогава Николай Златков, роден през 2003 г., който бе открит мъртъв в кемпера на Калушев във Врачанския Балкан. Според твърденията на свидетеля родителите на Николай се развели, когато той бил 4-годишен.

Останал при майка си, която изпаднала в депресия, приела будизма и станала дълбоко религиозна. Така се запознала с “лама” Иво, на когото поверила сина си. Бащата на Ники направил опит да го отскубне от мъжката компания, но не успял - детето било много привързано към Калушев,който дори започнал да го представя като свой син.