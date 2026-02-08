Пожар в Националната онкологична болница в София, 12 пациенти са евакуирани

На 7 февруари, събота, в 14:31 ч. в оперативния център на Столичната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ е получен сигнал за пожар в Националната онкологична болница – УСБАЛО „Проф. Иван Черноземски“ ЕАД в София, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН).

На място са изпратени три пожарни автомобила на СДПБЗН. Пожарът е възникнал в стационарен сешоар за ръце.

До пристигане на екипите 12 пациента са били евакуирани от персонала на отделението. По информация на пожарната няма пострадали.

Пожарът е овладян бързо и не е причинил материални щети на сградата или медицинското оборудване.

Общо 53 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, няма пострадали хора.