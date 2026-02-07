Акция на полицията и жандармерията в няколко населени места около Вършец и Берковица

Автор: Труд онлайн
Крими и право
Кадър: NOVA

Акция на полицията и жандармерията в няколко населени места около Вършец и Берковица, предава NOVA.

Официално от МВР съобщиха, че става въпрос за рутинни полицейски действия по пътен контрол и опазване на обществения ред в малки населени места. 

Преди това имаше информация, че става въпрос за акция, при която се търси кемпер, с който може би се движи Ивайло Калушев.

По информация на NOVA акцията е започнала късно през нощта, продължила е през цялата нощ и продължава и в момента.

