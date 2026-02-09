Дълговете на „Топлофикация София“ надхвърлят 1,2 млрд. евро

Още по темата: Части от София остават без парно и топла вода 09.02.2026 17:50

Задълженията на „Топлофикация София“ към 31 януари възлизат на общо 1,215 млрд. евро, съобщи изпълнителният директор на дружеството Петър Петров по време на изслушване в Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към Столичния общински съвет, който е принципал на общинското дружество.

Изслушването бе проведено по повод ремонта на топлопреносната мрежа в столичния квартал „Дружба“ 2 в периода октомври–декември 2025 г. и по искане на заместник-председателя на комисията Грети Стефанова. В края на януари тя заяви, че ръководството на „Топлофикация София“ е поело ангажимент за регулярни изслушвания, които не са били спазвани.

По данни на Петров, към „Булгаргаз“ дружеството дължи 762,33 млн. евро, а към Българския енергиен холдинг (БЕХ) – 403,08 млн. евро. Задълженията по инженерни договори възлизат на 50,11 млн. евро. Годишната лихва по дълга към „Булгаргаз“ е 16%, а по задълженията към БЕХ – 12%.

Директорът подчерта, че „Топлофикация София“ няма възможност едностранно да предоговаря лихвите по старите си задължения. По думите му, от 2019 г. насам са водени многократни разговори с „Булгаргаз“ и БЕХ, но без резултат. „Няма как ние да повлияем пряко на този процес“, заяви Петров.

Той увери, че дружеството не се намира във фактически фалит, тъй като приходите все още надвишават разходите.