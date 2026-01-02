Тотото приема залози само в евро

Решението е взето още преди година

Хазартните игри се провеждат със залози и печалби само в евро. Това съобщиха от Българския спортен тотализатор. На 2 януари - първият ден, в който тотото започна да приема залози за тиража за 4 януари, много хора сигнализираха, че пунктовете отказват да приемат левове.

”Визуализацията на суми на терминални устройства/разпечатки в пунктовата и външната мрежа се подчинява на режима на двойно обозначаване и приложимите указания към операторите”, уточняват от тотализатора.

Решението за това е взето преди повече от година и се отнася за всички хазартни оператори. Промените, с които се въвежда единствено приемането на залози в евро, са включени в преходните и заключителни разпоредби на Закона за въвеждане на еврото в България през август 2024 г. С него беше решено в чл. 3, ал. 4 на Закона за хазарта да бъдат премахнати думите “в български левове”. Така от първите дни на новата година в тото пунктовете се приема плащане само в евро.

Промяната е предложена още в проекта на закон за приемане на еврото, изготвен от Министерството на финансите по времето на служебните кабинети на Димитър Главчев. В Народното събрание предложението залозите в тотото да са единствено в евро е подкрепено от ГЕРБ, ПП-ДБ и ДПС.