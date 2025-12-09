"Искаме стабилна държава": И в Дулово се събраха на митинг "Не на омразата"

На митинг под надслов "Не на омразата!" се събраха хората на централния площад и в Дулово. Протестът бе обявен от Областния съвет на "Движение за права и свободи" – Силистра на официалната фейсбук страница на партията за 18:00 часа, но 30 минути по-рано на площада в града започнаха да се събират хора.

Демонстрацията беше обявена от организаторите от ДПС-Ново начало като такава срещу политическото напрежение, насаждано от опозицията, провокациите и опитите за дестабилизация на държавата в навечерието на най-важната и последна стъпка към пълноценната европейска интеграция - въвеждането на еврото в България, и провалянето на приемането на бюджета.

Присъстващите на демонстрацията в Дулово се обявиха в подкрепа на председателя на партия Делян Пеевски, заявиха, че са против етническото напрежение, те носеха плакати "Искаме стабилна държава“, "Всички сме равни", "Няма втора класа" и други.

На място има засилено полицейско присъствие, предава БТА.