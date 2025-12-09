Десетки хиляди в Кърджали и цялата страна казват "НЕ на омразата!" (СНИМКИ и ВИДЕО)

Десетки хиляди българи в Кърджали и цялата страна на митингите, организирани от ДПС-Ново начало.

В 24 града ДПС - Ново начало организира протести тази вечер в подкрепа на правителството. Поддръжници и симпатизанти на движението ще изразят одобрението си за кабинета с митинги под наслов - "НЕ на омразата".

Демонстрацията в Кърджали започна малко след 18.00 ч. Очакват се политически речи на кметовете на всички седем общини, както и областният председател на "ДПС – Ново начало". На площад "Освобождение" се развяват знамена на ДПС, също и българския национален флаг.

От партията на Делян Пеевски обявиха демонстрациите като такива срещу проявите на политическото напрежение, насаждано от опозицията, провокациите и опитите за дестабилизация на държавата в навечерието на най-важната и последна стъпка към пълноценната европейска интеграция - въвеждането на еврото в България, и провалянето на приемането на бюджета.

Във "Фейсбук" страницата на ДПС-Ново изобилства от видеа и снимки от цялата страна.

Членове и активисти на партията заявяват, че действат срещу политическото напрежение, насаждано от опозицията, както и срещу провокациите и опитите за дестабилизация на държавата в навечерието на въвеждането на еврото и проваленото приемане на първия законопроект за бюджета.

Ден по-рано в Кърджали лидерът на партията Делян Пеевски призова за спокойствие и разум на мирните митинги. Ние не делим хората, те делят хората. И смятат, че като има протести в “триъгълника на властта” от там те ще командват България, коментира Делян Пеевски поведението на партиите от опозицията и конкретно ПП-ДБ. За мен това, което те наричат “триъгълника на властта” в София е триъгълникът на тези, които служат на България. И Президентът трябва да служи на България, а той не служи на България. Парламентът трябва да служи на България, а не само да се карат. Те за това са изпратени - да вършат работа на хората. Министерски съвет също. Трябва да се сетят, че това е “триъгълникът на слугите на държавата”, подчерта лидерът на ДПС.

Не трябва да се чупи държавата! Призовавам всички - тя е една, на всички български граждани, които са равни пред нея, каза той, цитиран от пресцентъра на ДПС-Ново начало. Властта я дават хората!, категоричен бе Делян Пеевски. Призовавам към спокойствие и разум. С рушене на държавата, преврати и насилие - нищо няма да се получи, предупреди той. Ние утре ясно, по мирен и демократичен начин ще изразим нашата воля за една мирна и спокойна България, призова Делян Пеевски.

Статията се обновява!