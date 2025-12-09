"НЕ на омразата!": ДПС - Ново начало с митинги в подкрепа на кабинета в над 20 града (ВИДЕО)

Хиляди българи се събират на митинги цялата страната, организирани от ДПС-Ново начало под мотото "НЕ на омразата! Към момента демонстрациите протичат мирно и без напрежение.

От партията на Делян Пеевски обявиха демонстрациите като такива срещу проявите на политическото напрежение, насаждано от опозицията, провокациите и опитите за дестабилизация на държавата в навечерието на най-важната и последна стъпка към пълноценната европейска интеграция - въвеждането на еврото в България, и провалянето на приемането на бюджета.

Във "Фейсбук" страницата на ДПС-Ново начало вече са качени кадри от демонстрациите в градовете Белица и Видин.

"Това е нашият отговор на тези, които са безотговорни към бъдещето на хората, за да осъществят личните си и партийните си амбиции. Ще кажем "НЕ на омразата!", защото няма шанс за успех народ, раздиран от омраза, противопоставяне и разделение, допълниха от "ДПС-Ново начало". И не забравяйте - това, че сме различни, но заедно в отстояването на род и Родина е най-великата ценност на демокрацията! Ще кажем "ДА на стабилността и сигурността! Да на развитието и реалните резултати за хората", призоваха по-рано от формацията на Делян Пеевски.

От ДПС-Ново начало приложиха и списък на населените места, в които се очаква да се проведат митингите: Белица - в центъра на града, Руен - на площада пред Общината, Провадия - на централния площад, Велико Търново - на пл. „Майка България”, Видин - на площада пред Общината, Враца - на площада между читалището и Общината, Крушари (област Добрич) - Народно читалище (НЧ) „Йордан Драгнев“, Кърджали - на площад „Освобождение”, Кюстендил - на площад „Велбъжд“, Луковит - на централния площад, Монтана - на площад „Жеравица” пред сградата на областната администрация, Сърница - пред Общината, Плевен - пред Драматично-куклен театър (ДКТ) „Иван Радоев”, Асеновград - на площад „Акад. Николай Хайтов“, Разград - на площад „Независимост”, Ветово (област Русе) - пред общинската администрация, Дулово - на площада пред Общината, Сливен - на площад „Цар Освободител”, Смолян - на бул. „България” 67, Ботевград - в централния градски парк, Търговище - пред сградата на Драматичния театър, Хасково - на площад „Свобода”, Шумен - пред ДКТ „В. Друмев”, Ямбол - на площада до Общината.