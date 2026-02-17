Каракачанов: Форумът в Мюнхен не е крачка към мира, а към нова война

Решението за Европа е едно – смяна на тези безумни „лидери“, посочва председателят на ВМРО

Провалените европейски лидери де факто обявиха, че до 2030 г. се готвят за война с Русия – това е една от водещите новини от конференцията по сигурността в Мюнхен, коментира лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов, който е и бивш министър на отбраната (2017-2021), по повод отминалия форум.

Мюнхенската конференция на брюкселските провалени лидери отново реши да налива милиарди в украинските олигарси, за сметка на европейските данъкоплатци. Урсула фон дер Лайен иска пълна подкрепа за Украйна до победата ѝ и интегрирането ѝ в новия европейския военен производствен комплекс – т.е. никакви преговори не са ѝ на дневен ред. Форумът в Мюнхен не е крачка към мира, а крачка към нова война. Решението е само едно - смяна на тези безумни лидери, пише Каракачанов.

Той откроява като най-интересен оратор в Мюнхен американския държавен секретар Рубио, който е бил точен в очертаването на проблемите на Стария континент - липса на суверенитет, липса на отбранителен капацитет и деиндустриализация.

По думите на Красимир Каракачанов в този геополитически пъзел България все още е подизпълнител на заповеди и нямаме думата за съдбата си, заради слугинската политическа класа у нас.

Ето пълния текст на анализа на Каракачанов:

Неслучайно Орбан заяви, че 9 държави от ЕС са взели решение за война – при това вижте кои – Стармър (75% от британците не го искат), Макрон – 77% от французите са против него, Мерц – 70% от германците искат смяната му. За Урсула да не говорим - най-мразеният от европейците председател на ЕК.

Едно е модернизация на армиите на страните членки, друго е поставяне на икономиката на ЕС на военна основа, както иска фон дер Лайен.

„Ако не се променим, да умрем“ бе нейното послание към европейците, цитирайки украински лозунг. Урсула потвърди 800 милиарда евро за въоръжаване и Офис за отбранителни иновации в Киев - пак с милиарди от ЕС.

За втора поредна година в Мюнхен най-интересен бе американският представител - държавният секретар Марко Рубио и въпреки че неговата реч не бе така размазваща, както тази на вицепрезидента Джей Ди Ванс миналата година, Рубио направи силни послания. Той очерта трите основни проблема на Европа: липса на суверенитет, липса на отбранителен капацитет и деиндустриализация.

Всеки американски долар, похарчен за Европа, се гледа през призмата на това дали отслабва САЩ по отношение на Китай. САЩ помагат на тези, които инвестират сами в защита си, попечителството свърши, затвърди и думите на Тръмп държавният секретар. Той бе и много остър срещу неолибералната политика. Либерализмът се превърна в параван за стратегическа летаргия. Днес ние плащаме цената за това, че позволихме на нашите идеали да замъглят нашите инстинкти за самосъхранение, посочи той.

Изводът е:

Форумът в Мюнхен отново показа новия световен ред – САЩ ще се фокусират върху конкуренцията си с Китай. Не искат особено да се изтощават и да помагат за преговори за мир в Украйна, при положение че т.нар. лидери на ЕС искат войната да продължава. Искат ЕС да си плаща повече за отбрана, а не да чака на САЩ.

ЕС иска война с руснаците, поне сегашната върхушка, искат да наливат още милиарди на Зеленски, които потъват в джобовете на обкръжението му, а вероятно част от тях се връщат обратно при „евролидерите“, и затова те работят за провал на преговорите за мир.

Къде е България в този пъзел?

Забелязва се, че президентът Йотова бързо навлиза в брюкселската риторика и за разлика от президента Радев, който се обявяваше против продължаването на войната, тя внимателно подбира тезите си, за да не дразни старите си дружки в Брюксел.

На този етап България все още е подизпълнител на заповеди и нямаме думата за съдбата си, заради слугинската политическа класа у нас.