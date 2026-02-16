Партия на Радев взема 89 мандата, ГЕРБ-СДС-54 (Обзор)

Доверието в кабинета „Желязков“ е 14%, а в парламента - 8%

56 на сто декларират, че ще гласуват

Според проучване на „Маркет линкс“ пет партии влизат в парламента

При избори сега, коалиция около Румен Радев би спечелила 25.6% от вота на заявилите, че ще гласуват, сочат данни от проучване на “Маркет линкс”.

На второ и трето място се нареждат съответно - ГЕРБ с 15.4% и ППДБ с 12.5%, сочат данните. Следват “ДПС - Ново начало” с 10.5% и “Възраждане” с 4.5%. Според проучването БСП, МЕЧ, ИТН, АПС, “Величие” няма да влязат в следващия парламент. На базата на процентите, посочени от “Маркет линкс” експерти изчислиха, че моментната снимка на бъдещ парламент би изглеждала по следния начин: Партия на Радев 89 мандата, ГЕРБ -54, ППДБ -44, ДПС-НН-37, “Възраждане” - 16.

“Опитът от последното десетилетие показва, че резултатите от проучванията могат да бъдат достатъчно добър ориентир за моментните нагласи на гражданите. Макар и с все още ниска мобилизация, ясно се вижда възможността нова формация, ръководена от Радев, да бъде първа политическа сила след изборите”, отбеляза социологът Добромир Живков от “Маркетинг линкс” пред bTV.

Той допълни, че мащабите на промяната в електоралната подкрепа ясно показват, че в предстоящата кампания не става въпрос за оттегляне и пренасочване на периферията на политическите сили към нов проект, а за значително преструктуриране, каквото изглеждаше, че може да бъде очаквано. Добромир Живков посочи, че сме свидетели на процес на формиране на ядрото на нова политическа сила, колкото и условно да изглежда това в принципно изменчивия характер на гласуването на значими по обем социални сегменти. Всичко това е за сметка на всички парламентарно представени сили, но най-вече на тези, които са около бариерата от 4%. Така регистрираните тенденции подсказват, че фрагментацията на партиите в следващия парламент може да намалее и той да бъде съставен от най-малко 4, но и не повече от 6 формации. Социолозите отбелязват предизборна мобилизация, но не толкова висока, както беше по времето на Симеон Сакскобургготски и при появата на ГЕРБ през 2009 г.

Важно заключение от проучването е фактът, че основният дял от привърженици на нова партия на Румен Радев се формира от миграция от политическите сили, представени във все още работещото Народно събрание (15%). Вторият стълб е съставен от нови гласоподаватели, които не са участвали на последните избори през октомври 2024. Третият представлява гласувалите за малки формации, както и “не подкрепям никого”.

Общественото усещане за криза се задълбочава, като негативните оценки за развитието на страната достигат нива, характерни за периоди на политическа нестабилност през 2024 г., сочи анализът на резултатите на “Маркет линкс”. Данните показват, че доверието в институциите остава критично ниско, като правителството (доверието към него е едва 14%) и Народното събрание (доверието е 8%) се доближават до най-неблагоприятните си стойности за последните години.

Румен Радев е единствената политическа фигура с положителен нетен рейтинг, като доверието към него нараства след напускането на президентския пост.

Според “Маркет линкс” мобилизацията за предсрочен вот е висока - 56% декларират твърда готовност да гласуват, което може да доведе до активност, сравнима с тази от пролетта на 2021 г.

Проучването е финансирано и реализирано съвместно от bTV и “Маркет линкс” сред 1019 лица над 18 г. в периода 7 - 13 февруари 2026 г. чрез пряко-лично интервю и онлайн анкета.