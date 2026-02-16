"Маркет Линкс": Ако изборите бяха днес - Радев взима 25,6%, ГЕРБ - 15,4%

Първи социологически данни за политическите нагласи в страната бяха изнесени, след като Румен Радев напусна президентството и обяви, че ще участва в изборите.

Според резултатите на агенция "Маркет Линкс" между 4 и 6 политически формации се очаква да присъстват в следващия парламент. Ако изборите са сега, в новото Народно събрание влизат формацията, с която ще отиде на изборите Румен Радев, ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ, ДПС-Ново начало и „Възраждане“.

Под бариерата остават БСП, "Величие", "Има такъв народ" и МЕЧ.

В проценти

Политическият проект на Радев печели 25,6% от декларирания вот на доверие на анкетираните. След него се нарежда ГЕРБ-СДС - с 15,4%, ПП-ДБ - 12,5%, ДПС-НН - 10,5%, Възраждане - 4,5%.

Останалите партии, които сега намират място в 51-вия парламент, не минават 4-процентната бариера. МЕЧ събира 2,5% от декларирания вот, БСП-ОЛ - 2,3%, "Величие" - 1,7% и ИТН - 1,5%.

"Румен Радев има категорично потенциал за първа политическа сила, но няма такава вълна от подкрепа, каквато видяхме при появата на Симеон Сакскобургготски, дори не такава, каквато видяхме с ГЕРБ и Борисов през 2009 година, но е по-висока от тази, на която станахме свидетели през 2021 г. с появата на ИТН", коментира Живков в ефира на bTV.

"51-вият парламент се приближава на своя финал към 50-ия, който отбеляза "рекорд" от 6% доверие. В момента той е 8%. "Народното събрание е буквално на дъното на всички тези обществени негативни нагласи и пряк сигнал за доверието в българската демокрация", отбеляза още Живков.

Доверие в личностите - само рейтингът на Радев расте

Що се отнася до доверието към политиците Румен Радев събира най-голямо обществено доверие - 51%, като след напускането на президентския пост нараства с 6-7 пункта. В същото време делът на деклариращите, че нямат доверие намалява с 9%.

На второ място се нарежда лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов - с 16%, следван от Бойко Борисов - с 15% и Радостин Василев - с 14%.

При Асен Василев разликата е драстична - доверието е 12%, а недоверието - 77%м. При Делян Пеевски доверието е 8%, а недоверието - 86%.

"Всички партийни лидери отбелязват спад в доверието, с изключение на Румен Радев, сочи още проучването. Въпросът е доколко ще бъде устойчива подкрепата за Радев във времето", посочи Живков.

Голяма част от избирателите все още не са решили за кого да гласуват (18.4%), става ясно от изнесените данни .

*Проучването е финансирано и реализирано от "Маркет Линкс" съвместно с bTV сред 1019 лица над 18 г. в периода 7 - 13 февруари 2026 г., проведено е пряко-лично интервю и онлайн анкета.