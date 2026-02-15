Костадин Ангелов: Информация за оставка на Делян Добрев не е постъпвала до момента

Депутатът от ГЕРБ и бивш директор на УМБАЛ „Александровска” Костадин Ангелов заяви, че в политическата формация не е постъпвала информация за напускането на Делян Добрев. Това съобщи самият Ангелов, като подчерта, че силата на ГЕРБ не е в индивидуалностите, а в екипната работа.

„До нас до момента такава информация не е стигнала. Г-н Добрев е един политик, който е от ярките лица на ГЕРБ, заедно сме постигали много от политиките, за които сме се борили през последните години”, посочи политикът по БНР. Той допълни, че ако Добрев реши да напусне, това ще бъде личен акт.

"Не бих искал да коментирам нещо, което не се е случило, защото такова нещо няма към настоящия момент, но от нашата партия, която е изключително сериозна, доказала се е през годините като опитна политическа формация, много хора са си тръгвали. Никога партията не е страдала от това, защото силата на нашата партия не е в индивидуалността, не е в отделния човек, силата на нашата партия е в екипа. Ако такова нещо се случи, то би било един личен акт и по никакъв начин не трябва да търсите политическа спекулация, няма място тя в тази ситуация", коментира Костадин Ангелов

По въпроса за ветото на президента върху Изборния кодекс, Ангелов категорично отрече съществуването на тайни договорки с други политически формации, подчертавайки, че всички договорки са видими по начина на гласуване в пленарната зала.

„Всички договорки се виждат по начина на гласуване в пленарна зала,” каза той.

Народният представител обясни позицията на ГЕРБ относно броя на изборните секции в страни извън Европейския съюз, като се аргументира с решение на Конституционния съд от 2013 г. и необходимостта да се гарантира правото на глас на българските граждани.

Костадин Ангелов коментира и случая „Петрохан”, акцентирайки върху медицинската деонтология и моралните принципи.

„Тези хора все още са в моргите, не са приключили аутопсиите, а ние обсъждаме и се ровим в най-дребни детайли от техния живот. Това е неправилно и непрофесионално.”