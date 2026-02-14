Йордан Тодоров: Има ли корупционна схема в АЕЦ „Козлодуй“ и остава ли тя без разследване?

Народният представител от „Възраждане“ Йордан Тодоров даде гласност, че за пореден път Окръжна прокуратура-Враца е отказала да образува досъдебно производство по сигнал, подаден от „Възраждане“, въпреки сериозните данни за нарушения, установени от Комисията за противодействие на корупцията. В постановлението на прокуратурата е описана обстойна проверка, извършена от КПК, както и събрана документация в обем от 15 класьора. Въз основа на тези материали Комисията изрично е приела, че са налице данни за извършени две деяния от страна на Иван Андреев, в качеството му на изпълнителен директор на АЕЦ „Козлодуй“, които попадат в обхвата на чл. 3, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията. Въпреки тези констатации въпросната прокуратура за пореден път отказва да стигне до досъдебно производство.

Припомняме, че още в началото на 2025 г. от „Възраждане“ бяха внесени сигнали до КПК, КЗК и АДФИ във връзка с промените в начина на предоставяне на средствата за храна на служителите в АЕЦ „Козлодуй“. Тогава политическата организация алармира, че зад на пръв поглед административна промяна се създава схема, която ограничава избора на работещите и гарантира предвидим финансов поток към конкретна фирма, като тези действия предизвикаха сериозно недоволство сред служителите на централата.

По думите на Йордан Тодоров предмет на подадените сигнали са данни за нарушения, свързани със сключени споразумения, водещи до злоупотреба с монополно положение, нелоялна конкуренция и увреждане на интересите както на държавното предприятие, така и на неговите служители. Всички тези действия са пряко свързани с организацията на разходването на средствата за храна след подписването на нов Колективен трудов договор в началото на 2025 г. Съгласно действащия КТД всеки работник има право на 32 лева за храна за всеки действително отработен ден. До края на 2024 г. тази сума е предоставяна в пълен размер. След промените обаче 22 лева дневно се зареждат в електронни карти, които могат да бъдат използвани единствено в ограничен кръг търговски обекти, стопанисвани от конкретна фирма по силата на договор, сключен на 11 ноември 2024 г.

Според народния представител този модел на практика ограничава избора на служителите и гарантира предвидим и постоянен оборот за конкретната фирма в размер на над 20 милиона лева годишно. В същото време се поставя под сериозно съмнение икономическата обоснованост. Народният представител допълва, че фирмата получава търговските обекти след основен ремонт и пълно преоборудване, не плаща наем за използваните помещения и получава месечна такса от АЕЦ „Козлодуй“, като паралелно с това реализира значителна търговска надценка, платена от близо 3600 служители на централата.

„Защо конкретен прокурор от ОП - Враца за пореден път отказва досъдебно производство за деянията на корумпираното ръководство на ядрената ни централа - оставям на хората да преценят.“, коментира в социалните мрежи Йордан Тодоров.