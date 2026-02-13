ПП-ДБ: МВР е работило съвместно с групата от "Петрохан"

Много хора се чудят защо се крие вътрешният министър, както и главният секретар на МВР по случая "Петрохан". Крият се, защото трябва да покажат една много интересна информация – тя е, че през 2025 г. въпросната група - НПО, която е била в хижата "Петрохан", тези шестима души, през април месец са имали съвместни тактически учения с полицейски подразделения от Монтана на полигон в град. Това заяви пред журналисти съпредседателят на "Да, България" и депутат от ПГ на ПП-ДБ Ивайло Мирчев.

"През май 2025 също са имали такива учения. През септември същата година полицията в Монтана е използвала дрон на тази организация. През 2025 г. министър на вътрешните работи е Даниел Митов. Оказва се, че тази организация и полицията са работили заедно. Както разбрахме, и с ДАНС са работили тясно и е имало вербувани хора", подчерта Мирчев.

Божидар Божанов от своя страна заяви, че искат цялата информация да бъде разсекретена и обвини мнозинството в парламента, че крие тази информация.