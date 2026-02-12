Президентът постави задачи пред служебния кабинет (Обзор)

Честни избори, незабавни мерки за контрол на цените, стабилизиране на финансовата ситуация, разрешаване на случая „Петрохан”, поиска държавният глава Илияна Йотова

Президентът ще бъде коректив на кабинета

Андрей Гюров търси хора с опит, експертиза и приличие за министри

Незабавни мерки за контрол върху цените, стабилизиране на финансите на държавата в евро с безевров бюджет, регулиране на цените на тока, бързи мерки за най-уязвимите семейства, разрешаване на случая “Петрохан”, изпълнение на ангажиментите към външнополитическите партньори и външна политика в интерес на България. Това са задачите, които президентът Илияна Йотова постави за решаване пред бъдещия служебен кабинет.

Тя посочи и какъв е бил мотивът є да номинира Андрей Гюров за служебен премиер. “Единствено той подаде оставка от заемания пост като подуправител на Българска народна банка (БНБ)”, каза държавният глава Илияна Йотова на пресконференция, след като връчи проучвателния мандат. Тя отчете, че промените в Конституцията са оставили без избор президентската институция, като целта е била да се орежат правомощията на президента в противоречие с основната философия на българската Конституция.

“Така всеки кандидат беше предварително избран от Народното събрание, впрочем от политическо мнозинство”, добави тя.

Според президента вместо най-подходящия за този пост в една кризисна ситуация, изборът се е свел до това дали да бъде от статуквото или от опозицията.

“Не бих искала да видя в служебния кабинет компрометирани хора, както и такива, които не биха се справили с дадена ситуация”, категорична бе тя.

“Аз не смятам, че господин Гюров ще има проблеми да направи политически безпристрастен кабинет. Вярвам, че е научил доста уроци от последните години”, посочи Йотова и допълни: “Няма да нося отговорност за този кабинет, ще бъда негов коректив и ще отворя вратата на президентската институция за всички сигнали за нередности, както по време на подготовката на изборите, така и в деня на самите избори, както и за всичко, което се отнася до дейността на изпълнителната власт”.

Тя заяви още, че разчита думите на Гюров “без скрити условия” - да представи кабинет без политически натиск, да поеме отговорността като премиер, да носи отговорност пред Народното събрание.

Андрей Гюров увери, че ще подходи “с разум и отговорност” и в дадената му седмица до 18 февруари ще търси “хора, с опит, експертиза и приличие, а не с политически позиции” за служебния кабинет.