Росен Желязков за "Петрохан": Политическата престрелка няма да помогне за установяване на обективната истина

Премиерът в оставка Росен Желязков за първи път коментира темата "Петрохан". Желязков определи случилото се като "голяма национална драма". Той направи това, след като взе участие в неформална среща на лидерите от ЕС в белгийския град Лиеж.

"Аз бих казал, че това е голяма национална драма, защото вълнува всички. Защото вълнува всички, без да може да отговорим на сложни социално-психологически въпроси. Без да можем в момента да загърбим злободневието, предизборната кампания, политическия дебат, да не политизираме тази тема, да знаем, че жертвите и техните близки имат право на това да се запази честта, достойнството и дори за тези, които не са вече сред нас, да важи презумпцията за невиновност", призова Желязков.

Според него, МВР ще си свърши работата, ако бъде оставено да действа спокойно. Той предупреди, че непрекъснатият натиск върху институциите може да доведе до допускане на грешки.

"Каквото можаха политиците, направиха го - по няколко пъти на ден твърдения, спекулации, внушения. Всичко това е с цел политическата престрелка в предизборната кампания. Това нито може да помогне за установяване на обективната истина, нито експертите да работят в спокойна среда", коментира премиерът в оставка.

"Важното е в тази ситуация да се съберат доказателства за всички релевантни факти и тогава да се правят правилните квалификации съставномерност, да се търси има ли вина, кой е виновен и какво трябва да бъде наказанието", подчерта той.

Росен Желязков отказа да потвърди или отрече хипотези за връзки с ДАНС. Той заяви, че политическата намеса и интерес към хода на разследването не са редни.