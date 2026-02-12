Нови правила за намаляване миграцията прие ЕП

Делегацията на „Възраждане” подкрепи промените

Европейският парламент прие нови правила за намаляване на миграцията с подкрепата на делегацията на “Възраждане”, част от ЕСН.

Общият списък на сигурните държави и по-ясното прилагане на принципа за “сигурна трета държава” ще ускорят процедурите, ще улеснят връщанията и ще облекчат натиска върху България като държава на външната граница на Европейския Съюз.

Европейският парламент одобри въвеждането на общоевропейски списък на сигурните държави на произход, както и по-ясното прилагане на принципа за “сигурна трета държава”.

За България това означава по-бързи процедури, по-ефективно управление на миграционния натиск и по-добра защита на външната граница.

“Приетите решения са стъпка към по-ясни правила и по-работеща система, която да облекчи натиска върху държави на външната граница на Европейския Съюз като България. Те няма да решат всички проблеми, но са необходима основа за по-ефективен миграционен контрол”, заяви Станислав Стоянов.

Приетите промени бяха подкрепени с гласовете на делегацията на “Възраждане” в Европейския парламент, водена от Станислав Стоянов и част от групата “Европа на суверенните нации”.