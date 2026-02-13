Слави Василев: През март ще има новини около проекта на Румен Радев

Още по темата: ОФИЦИАЛНО: Илияна Йотова избра служебен премиер 11.02.2026 13:12

Проектът около Румен Радев генерира очаквания. В началото на март ще има новини около неговия проект. Това заяви пред bTV политологът Слави Василев, който обяви, че ще бъде редови член на партията. Той напомни, че до 15 март Радев трябва да представи листи, ако иска да участва в изборите със собствена формация.

В студиото беше и политическият анализатор Георги Харизанов, който коментира назначението на подуправителя на БНБ Андрей Гюров за служебен премиер:

„Гюров трябва да се справи с изкушените, които ще се хвърлят за постове в държавата.“

По отношение на предстоящото служебно управление Слави Василев заяви, че случаят „Петрохан“ не бива да се превръща в политически инструмент, тъй като преди всичко е човешка трагедия. Според него основните задачи на служебния кабинет ще бъдат организирането на изборите и овладяването на общественото напрежение.

Той изрази надежда, че евентуално окрупняване на политическото пространство след изборите би могло да внесе повече стабилност в управлението.

Кандидатът за служебен премиер трябва до следващия четвъртък да представи състава на служебния кабинет на президента. Очаква се Гюров да започне разговори с потенциални министри.

Списъкът с имената и окончателният вариант на служебното правителство трябва да бъде готов до 19 февруари. Ако президентът няма забележки към състава, той издава указ за назначаването на служебния кабинет.