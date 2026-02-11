ОФИЦИАЛНО: Илияна Йотова избра служебен премиер

Президентът Илияна Йотова реши кой ще оглави служебния кабинет. Поста служебен премиер заема Андрей Гюров.

От прессекретариата на държавния глава съобщиха, че утре, 12 февруари, Йотова ще приеме Гюров на "Дондуков" 2, за да му възложи да състави служебно правителство.

Общо петима души от т. нар. „домова книга” дадоха своето принципно съгласие да поемат Министерския съвет до сформирането на редовно правителство. Това бяха подуправителят на Българската народна банка Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната плата Димитър Главчев и двете му заместнички - Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

От подписването на указа за назначаване на служебно правителство зависи датата за предсрочните парламентарни избори, като те трябва да бъдат проведени в срок до два месеца от старта на временното управление.