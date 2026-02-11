Бойко Борисов: Германия е сред ключовите партньори на България в ЕС и водещ инвеститор в страната

Германия е един от най-важните партньори на България в Европейския съюз и водещ инвеститор у нас, написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във Фейсбук. Той съобщава, че се е срещнал в Централата на ГЕРБ с Тилман Кубан, депутат от групата на ХДС/ХСС в германския Бундестаг, Марсел Шарелман, депутат от парламента на провинция Долна Саксония и Норберт Бекман-Диркес, ръководител на бюрото на Фондация "Конрад Аденауер" в България.

Борисов обяснява, че по време на срещата ясно е заявил, че ако искаме да привличаме производство от ново поколение и високотехнологични компании, държавата трябва да осигури стабилност, предвидими правила и ефективна администрация. Това е основата за развитието на автомобилостроенето, машиностроенето и технологичните индустрии. Конкуренцията е силна и България и Европа трябва да отстояват активно своите предимства, допълва лидерът на ГЕРБ.

Той пише още, че по време на срещата е поставил темата за енергийната сигурност. За бизнеса тя означава предвидимост и увереност да инвестира дългосрочно. Диверсификацията на доставките, по-добрата свързаност и развитието на възобновяемите източници са приоритети, по които можем да задълбочим сътрудничеството си с Германия, посочва Борисов.

Той коментира още, че България като част от Шенген, носи сериозна отговорност за охраната на външната граница на Европейския съюз. Това е общ европейски ангажимент, който изисква солидарност и координация. Потвърдихме и сътрудничеството си в рамките на НАТО и необходимостта Европа да бъде по-силна и по-единна в отбраната.

Според него България и Германия имат общ интерес – силна икономика и сигурна Европа. Ще продължим да развиваме партньорството си с конкретни действия и резултат, допълва лидерът на ГЕРБ.

Ключови въпроси, свързани със сигурността в региона, стратегическото партньорство с Обединеното кралство и необходимостта от стабилни и предвидими политики в условията на кризи, обсъдиха вчера Бойко Борисов и Н. Пр. Натаниел Копси, посланик на Великобритания в България. За срещата Борисов съобщава в профила си във Фейсбук.