Асен Василев поиска Бойко Рашков за служебен МВР-министър (ВИДЕО)

Председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев излезе с първи коментар, след като президентът Илияна Йотова обяви избора си за кандидат за служебен премиер. Единственото име, което назова като потенциален избор за министър, бе това на Бойко Рашков като вътрешен министър. Василев уточни, че "няма как да ние да правим предложения" за назначения, а кабинетът ще се реди от Гюров в консултации с държавния глава.

"Както винаги сме казвали, в прерогатива на президента Йотова е да реши кой да бъде служебен министър председател. Най-важното за нас е да има честни избори и ние силно вярваме, че посочването на Андрей Гюров е една добра стъпка в тази посока. Разбира се, ако г-н Рашков стане вътрешен министър, това ще бъде наистина гарант за честни избори, защото си спомняте, че 2021 година, докато г-н Рашков беше министър на вътрешните работи, имаше най-малко контролирани и купени гласове плюс", каза председателят на "Продължаваме промяната" в кулоарите на Народното събрание.

МВР е разрешило 18 оръжия на Калушев и Иванов от НПО-то от хижа "Петрохан", точно по времето на Бойко Рашков, стана ясно от съобщение на прокуратурата във вторник. Повече по темата - четете тук.