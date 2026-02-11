Кой е Андрей Гюров – избраният от президента за служебен премиер

Андрей Гюров е предложен за поста на служебен министър-председател на Република България, преминавайки от високия ешелон на Българската народна банка към управлението на държавата. С богатия си опит в международните финанси, академичната среда и парламентарната дейност, той се утвърждава като един от ключовите технократи в България.

Ранни години и образование

Гюров е роден на 29 февруари 1975 г. в Гоце Делчев. Средното си образование завършва в Математическата гимназия в Благоевград, а висшето – със специалност „Икономика“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Докторската му степен по икономика е защитена във Виенския университет, където се фокусира върху монетарната политика и финансовите пазари. През годините той се обучава и в престижни международни институции като INSEAD, усъвършенствайки уменията си в стратегическо управление и финансов анализ.

Кариера в Европа и България

Преди да влезе в българската политика, Гюров работи над 10 години в австрийската банкова система, заемайки управленски позиции и отговаряйки за кредитния риск, портфейлното управление и внедряването на банкови софтуерни решения.

В България той преподава финанси в Американския университет в Благоевград (AUBG) и развива консултантска дейност в сферата на финтех иновациите.

Политическа кариера

Гюров е съучредител на „Движение Да България“ и се присъединява към „Продължаваме промяната“ по покана на Кирил Петков през 2021 г. Избран е за народен представител в 47-ото, 48-ото и 49-ото Народно събрание от Благоевград и става председател на парламентарната група на „Продължаваме промяната“.

В парламента той е активен в областта на бюджетната политика, данъчното законодателство и плана за възстановяване и устойчивост на България.

Работа в Българската народна банка

През юли 2023 г. Андрей Гюров е избран от 49-ото Народно събрание за подуправител на БНБ, като оглавява ключовото управление „Емисионно“.

Управление „Емисионно“: На този пост той отговаря за поддържането на пълно валутно покритие на паричните задължения на централната банка - ключово изискване за стабилността на Валутния борд.

Еврозоната: Гюров е един от основните двигатели в техническата подготовка на България за приемане на еврото. Той представлява БНБ в Генералния съвет на Европейската централна банка и в работните групи към ЕКОФИН.

Реформи: Под негово ръководство се извършват мащабни обновления в процесите по управление на международните валутни резерви на България.

Казусът с несъвместимостта (КПК и ВАС)

След встъпването му в БНБ през 2023 г., Антикорупционната комисия (КПК) започна проверка срещу Гюров за несъвместимост заради негови участия в НПО и търговски дружества.

През юни 2024 г. КПК обяви несъвместимост с мотива, че участието му в сдружение нарушава закона. Гюров определи решението като политическо и заяви, че е спазил всички срокове за излизане от организациите. През лятото на 2024 г. ВАС потвърди акта на КПК на първа инстанция. Казусът предизвика процедура по освобождаването му от БНБ, но бе отнесен до Съда на ЕС в Люксембург за тълкуване дали националните правила не противоречат на европейската защита за централни банкери.