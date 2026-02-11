Тошко Йорданов посочи виновниците от ППДБ за случая "Петрохан"

Отвратителна история. Има сериозни съмнения за протекции от държавата, включително от тогавашния министър на околната среда и водите Борислав Сандов, министъра на образованието Николай Денков, министъра на МВР Бойко Рашков и министъра на правосъдието Надежда Йорданова. Това заяви председателят на ПГ на „Има такъв народ“ Тошко Йорданов пред журналисти по казуса „Петрохан“.

„За няколко дни това НПО преминава цялата административна проверка, получава разрешения директно от министерства и министри и получава индулгенция за безнаказано поведение на територията до сръбската граница. Беше осигурена пълна безнаказаност чрез премахването на РПУ-то в Годеч и изтеглянето на гранична полиция, с посещения на представители на ПП-ДБ в този район и финансиране на членове, включително кмета Васил Терзиев и Саша Безуханова, която получи милиони за производство на ядливи чаши за кафе.“

Йорданов добави, че продължават да постъпват множество сигнали, свързани с педофилия:

„Да припомня, че ППДБ е партията, която според нас толерира педофилията. Все повече "Продължаваме промяната" започва да заприличва на абревиатура "Подкрепяме педофилите". Трябва да бъдат разследвани всички. Ненормално е държавата в тяхно лице да подкрепя подобни неща. Трябва да си поемат цялата отговорност,“ завърши депутатът.