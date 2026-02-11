Рокада: БСП-ОЛ с нов председател на ПГ, Стойнев и Добрев аут

Драгомир Стойнев вече не е председател на парламентарната група на „БСП – Обединена левица“. От поста заместник-председател е освободен и Кирил Добрев.

На свое заседание парламентарната група на БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА прие

нов състав на своето ръководство. За председател бе избрана доц. Наталия

Киселова, а за заместник-председатели - Марияна Бояджиева и Владимир

Георгиев, съобщиха от коалицията.

Рокадите идват само дни след избора на нов председател на Българската социалистическа партия. На 7 февруари Крум Зарков пое лидерския пост, след като получи подкрепата на 416 делегати. Втори в надпреварата остана Борислав Гуцанов с 302 гласа. Делегатите избраха Зарков и за член на Националния съвет на партията.

По-рано, по време на 51-вия извънреден конгрес на БСП, Атанас Зафиров подаде оставка като лидер на партията. Форумът се проведе в зала 3 на НДК с участието на близо 700 делегати и беше свикан след колективната оставка на Изпълнителното бюро.

Първоначално кандидатите за председателския пост бяха 52-ма, но в последния етап на надпреварата останаха Крум Зарков, Борислав Гуцанов и Руси Статков.