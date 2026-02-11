НА ЖИВО: Изслушвания в парламента по казуса "Петрохан"

Депутатите изслушват на открито заседание министъра на околната среда и водите в оставка Манол Генов, представители на органите на МВР, и.ф. председателя на ДАНС и представител на Държавната агенция за защита на детето (ДАЗД) по случая "Петрохан".

Искането за изслушването в пленарната зала идва от "Възраждане" и "Има такъв народ".

Вътрешният министър Даниел Митов няма да е на разположение на парламента цяла седмица и не присъства на изслушването. Причината е, че е в чужбина.

Зам.-министърът на вътрешните работи Филип Попов заяви, че на 2 февруари в оперативната част на МВР-София е получен сигнал от лице затова, че пред хижа "Петрохан" е намерил три лица от мъжки пол и затова, че хижата е била частично изгоряла от пожар.

"Около лицата са намерени следните вещи: един брой огнестрелно оръжие Хеклер и Кох с 13 броя боеприпаси към него и пълнител в цевта, един пистолет Glock и една пушка с една гилза в нея", заяви той.

Николай Златков е бил с издадено разрешително за оръжие от 7-мо районно управление на СДВР, а това на Ивайло Иванов е било издадено от районно управление Монтана. Попов уточни, че намерените оръжия са били регистрирани на техни имена.

Зам.-министърът обяви, че са била проведена беседа с майката на Ивайло Калушев, която споделила, че синът й живее в хижата. Тя е обяснила, че е получила съобщение от него на 1-2 февруари и от тогава няма връзка с него.

Филип Попов обяви, че е проведена беседа и с майката на Николай Златков - Ралица Асенова. Тя е заявила, че доколкото знае, синът й е заминал за Бургас. Тя е обяснила на полицията, че не се намира в София и на 3 февруари ще се яви, за да бъде разпитана.

Проведена е била и беседа с бащата на Александър Макулев - Яни Макулев. Той е заявил, че от около 4-5 години синът му живее с негов приятел в хижата, където ще бъде обучен за рейнджър и други екстремни спортове. Бил се чул с него след нова година, но не помни кога точно.