МВР разрешило 18 оръжия на Калушев и Иванов по времето на Бойко Рашков (Обзор)

Има обяснение за деня на самоубийствата и убийствата в тибетския лунен календар

Потвърдено: “Лама” Иво застрелял двете момчета

Проверяват длъжностни лица за връзки със сектата на „рейнджърите“

Месеци преди да купят хижа “Петрохан” и да създадат своята Национална агенция за контрол на защитените територии (НАКЗТ) Ивайло Калушев и Ивайло Иванов се въоръжили с любезното съдействие на МВР. На 21 август 2021 г., докато Бойко Рашков още е само служебен вътрешен министър в кабинета на Стефан Янев, никому неизвестният юрист с практика в САЩ Ивайло Иванов получава правото да притежава 16 огнестрелни оръжия.

А на 1 ноември 2021 г. служба КОС на МВР разрешва да ходи запасан с 2 пищова и “лама” Ивайло Калушев, чиято религия забранява да убива и мравка. През декември същата година Калушев купува хижа “Петрохан” от бащата на бившата депутатка Иска Фидосова и я дава под наем на Ивайло Иванов, който през януари 2022 г. е избран за председател на току-що учредената НАКЗТ. Третият от сектата в хижа “Петрохан”, който получава пистолет, е Николай Златков, когото Калушев представя като свой син. Това става на 24 февруари 2023 г., когато момчето, родено на 29 май 2003 г., още не навършило 20 години.

Както писа “Труд news” още в неделя, когато бе намерен кемперът с три трупа край връх Околчица във Врачанския Балкан, Ивайло Калушев застрелял с по един куршум в главата Николай Златков и 15-годишния Александър Макулев, след което се е самоубил. Тази информация бе окончателно потвърдена, след като станаха ясни резултатите от аутопсията на тримата убити във Врачанския Балкан.

В кемпера са извършени две убийства и последвало самоубийство. Намерени са револвер “Колт” и пистолет “Глок”, като и двете оръжия са регистрирани на Ивайло Калушев. Няма трети пистолет, който да се води на 22-годишния Златков. Открити са три гилзи и три поректила (техническото име на куршумите) - всички са от револвера “Колт”, с пистолета “Глок” не е стреляно.

По непотвърдена офциално информация Александър е бил клекнал, със сплетени пръсти на ръцете и е бил убит с изстрел отзад в главата. Златков е прострелян само веднъж в средата на челото. Смята се, че Калушев е сложил край на живота си последен, след като е лапнал дулото и е натиснал спусъка. Колкото и да отричат близките на Калушев и да не вярват, че е убиец, фактите показват, че той е извършил двойно убийство, преди да сложи край на живота си.

В кемпера са открити четири мобилни телефона и лаптоп, които са дадени за експертиза на информацията от тях. Освен това при оглед в горялата хижа “Петрохан” освен материали с религиозна насоченост, е открита и литература на сексуална тематика, включително писмени бележки за “духовно пречистване и извисяване чрез сексуални практики”, казаха още от Окръжна прокуратурата-София. С оглед изясняване цялостната дейност на неправителствената организация “Национална агенция за контрол на защитените територии”, нейната регистрация и взаимодействието є с държавни органи - министерства и други, както и твърдения за финансови дарения, отделени материали ще бъдат изпратени по компетентност на Софийска градска прокуратура за проверка за евентуални нарушения от длъжностни лица.

Също така стана известно, че има някаква “религиозна” логика в избора на дата и час за груповото самоубийство на членовете на сектата. Запознати с източните практики обясниха, че в будисткия лунен календар датите 1 и 2 февруари 2026 г. са важни духовни дни, свързани с края на тибетската лунна година и подготовката за новата, която започва на 18 февруари.

Книгите, намерени в стаята в хижа “Петрохан”, където се медитирали членовете на сектата.

Първи февруари е 15-ия ден от последния месец на тибетската лунна година. На този ден около 15 ч, когато трима от членовете на сектата са останали в хижа “Петрохан”, веселят се и и си казват едни на друг: “За мен беше чест”, а другите трима вече са стигнали с кемпера към Врачанския Балкан, луната изгрява в 15 ч в последна фаза преди пълнолуние. Самото пълнолуние настъпва в 0,10 часа на 2 февруари. Будистите вярват, че на 1 февруари кармичните резултати от всички действия (положителни и отрицателни) са силно умножени и се отдават на добродетелни дейности като медитация, рецитиране на мантри и молитви за благоденствие на всички същества.

Много е вероятно членовете на сектата на “лама” Калушев да са избрали точно този ден вечерта, когато луната изгрява, да се “прероди”, да пренесе жертва, или да премине в друга слънчева система. Иначе по принцип будизмът забранява и убийството и самоубийството. Една от книгите, които се виждат на кадрите, заснети от МВР в хижа “Петрохан” се казва: “Песни на Миларепа”. В нея е представен единадесетовиковният йогин Миларепа, който преподава просветлението, скитайки из планините на Тибет.

В будизма, който Миларепа практикува, човешкият живот се счита за изключително рядък дар. Той учи, че трябва да използваме всеки момент, за да практикуваме Дхарма, защото след смъртта губим тази възможност. При него самоубийството се разглежда като акт на голямо невежество и негативна карма. Смята се, че то не прекратява страданието, а само го пренася в следващо прераждане, тъй като умът остава същият.