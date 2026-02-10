При Рашков: Калушев и Иванов получават разрешителни за два бойни пистолета и 16 огнестрелни оръжия

Част от законно притежаваните бойни средства са открити на местопрестъпленията

През 2021 година са получили разрешителните си за оръжие Ивайло Калушев и Ивайло Иванов, а Николай Златков през 2023 г., съобщиха от държавното обвинение.

От предоставена на прокуратурата справка от органите на МВР се установява, че на името на Ивайло Калушев на 1 ноември 2021 г. е издадено разрешително за притежание на два бойни пистолета, открити на местопрестъплението под връх Околчица.

Самото разрешително е издадено по време на служебното правителство на Стефан Янев, когато вътрешен министър бе Бойко Рашков.

"Труд news" припомня, че Рашков бе силов министър в периода 12 май 2021 г. – 2 август 2022 г.

Той заема поста в първия и втория служебен кабинет на Стефан Янев, а след това и в правителството на Кирил Петков.

На името на Ивайло Иванов на 23 август 2021 г. от органите на МВР е издадено разрешение за притежание на 16 броя огнестрелни оръжия - тогава Рашков отново е начело на вътрешното ведомство.

Процедурата по издаване на оръжие не е сложна - изисква се изкаран курс за безопасно боравене с оръжие и човек да има чисто досие. Калушев и Иванов са отговаряли на тези условия и съответно се сдобиват с такива.

На името на Николай Златков на 24 февруари 2023 г. от органите на МВР е издадено разрешително за притежание на един боен пистолет. Тогава пак е било служебно правителство, но на Гълъб Донев, а вътрешен министър е Иван Демерджиев. И Златков, както другарите си, е отговарял на законовите изисквания.

По данни от аутопсиите на трите простреляни тела, открити във високопроходим кемпер на 8.02.2026 г., както и от разположението им вътре в превозното средство, се установява, че вероятно се касае за извършени последователно две убийства и едно самоубийство, съобщават от държавното обвинение.

Открити са три гилзи и три проектила, като данните сочат, че изстрелите са произведени с револвер „Колт". В кемпера е намерен и един пистолет „Глок".

По данни на ГД „Национална полиция"-МВР оръжията са законно притежавани от Ивайло Калушев.

По това досъдебно производство са назначени множество експертизи, в т.ч. на открити в кемпера четири мобилни телефона и лаптоп.

Огледите на местопрестъплението в района на хижата в Петрохан продължават и днес, 10 февруари. При огледите освен материали с религиозна насоченост е открита и литература на сексуална тематика, включително писмени бележки за "духовно пречистване и извисяване чрез сексуални практики".

Работата по изготвяне на назначените експертизи в Националния институт по криминалистика продължава. Предстои назначаването на съдебно-психологична експертиза, която ще бъде изготвена от Института по психология на МВР.

С оглед изясняване цялостната дейност на неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии", нейната регистрация и взаимодействието й с държавни органи – министерства и други, както и твърдения за финансови дарения, предстои Окръжна прокуратура-София да отдели материали, които да бъдат изпратени по компетентност на Софийска градска прокуратура с оглед проверка за евентуални нарушения от длъжностни лица.