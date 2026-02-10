„Иво Калушев се свърза с мен и ми каза...“: Председател на ветераните в България с личен разказ

Случаят с откритите шест тела в района на Петрохан продължава да поражда повече въпроси, отколкото отговори. Вместо яснота, публичното пространство все по-често се изпълва с догадки, внушения и откровени спекулации. В социалните мрежи се появяват анонимни профили и страници, които разпространяват непроверени версии и твърдения, често представяни като „скрита истина“, без каквито и да било доказателства.

Този поток от непотвърдена информация допълнително замъглява картината около трагедията и създава предпоставки за манипулиране на обществените нагласи в изключително чувствителен момент.

На този фон Цветан Такев, председател на Общинската организация на Съюза на ветераните от войните на България в Своге, изрази своята лична позиция по случая. Ето какво заяви той:

Бог да прости всички вече 6 жертви на тази трагедия... Дали ще разберем какво е станало - не е съвсем ясно.

Ще ви кажа от къде познавах Иво Калушев. И другия мъртъв - Ивайло Иванов. Когато пресъхна река Искрецка и спря свогенската вода, настанаха големи полемики в социалната мрежа какво се е случило. Много хора твърдяха, че отбиването на деривацията на Студена река е причината. Aз твърдях, че по-скоро е срутище в пещерната галерия, тъй като съм чувал историите за многото вода в пещерите, както и съм чел анализи за предишното изчезване на водата след земетресението.

Много хора ме нападаха, една жена дори си позволи и да ми говори обидно, че изказвам такова мнение. Тогава, виждайки какво твърдя по различни групи, с мен се свърза непознат човек, а именно Иво Калушев. Каза ми - събери няколко свестни човека и елате да се видим. Ще ви кажа какво е станало с водата ви. И отидохме аз и още двама колеги.

Иво Калушев извади стара руска военна карта и започна да обяснява за всички реки по билото на Петрохан. Каза следното - изследвал съм подробно вашата вода. Проблемът не е засушаването, а обилните дъждове. Когато завали обилен дъжд по билото около Петрохан, то вкарва кал, глина и камъни в понорите. Тази смес затлачва 600 метров колектор през който се спуска водата към долните езера. В момента, в който се получи около 6 бара налягане, камъните и запушването започват да се рушат. И водата идва.

Прогнозираше, че до ден-два в Своге ще дойде водата. И каза - водата ще дойде със страшна сила, не следва да се вкарват хора в пещерите. И да, Студена река е от значение, защото по-бързо ще създаде нужното налягане за отпушване, но тя, с нейните 20 литра в секунда, не е основаната причина за спирането на водата. Така и стана - след ден водата дойде. С над 600 литра в секунда. Потвърждавайки, че това не е от суша, а от затлачване. Беше прав.

Разказа ни с какво се занимават горе на Петрохан. Дори ни и покани да видим базата. Гордееше се, че опазват природата. Другият Иво беше тогава също с него. Съвсем обикновени хора, скромни, грамотни и говорещи със страст по темите за пещери и хидрогеоложките проучвания. Но иначе да - бяха със скъпа техника и последна Тойота Хайлукс. Вътре дронове и уреди за нощно виждане...

И тъй като този човек много ме впечатли тогава, започнах още преди 4 години да се интересувам за него. Разбрах, че е бил в Тибет няколко години, че е будист, че е изследвал пещери в Мексико и че има филм за него, дето е излъчван и по HBO.

Последствие Иво ми беше писал, че пак НЕК са отбивали Студена река, но нямал време да седи горе и да наблюдава непрекъснато. Занимавал се с бракониери на дърва из цяла България.

Жалко, много жалко...

Както "Труд news" многократно писа на 2 февруари в хижата "Петрохан" бяха открити труповете на трима мъже, простреляни в главата - Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. В неделя сутрин пък откриха кемпера на Калушев край връх Околчица, където бяха намерени още три трупа - на Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-г. Александър Макулев. Вчера от МВР и прокуратурата дадоха брифинг с подробности по двата случая - Виж ТУК!