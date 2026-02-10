Кой е човекът, подал първия сигнал за трагедията в „Петрохан“?

Въпреки изнесените вчера данни от Прокуратурата и МВР, продължават да липсват отговори относно мотивите за смъртта на шестимата загинали, както и детайли за точния момент на настъпването ѝ. Очакват се и резултатите от експертизите, които са ключови за изясняване на пълната картина.

Огледите на място продължават, а голяма част от периметъра около бившата хижа е отцепен. В района се намира и бус на „Криминалистична лаборатория“. Наблюдавани са и автомобили на „Гранична полиция“, които напоследък престояват там по-често от обичайното, съобщава bTV.

Все още не е изяснена причинно-следствената връзка, а детайлите за човека, подал първи сигнал за трагедията, остават неясни. По непотвърдена информация на медията той е бил свързан със сдружението, но официално потвърждение все още няма.

"Имаме известни насоки, че това е човек, който е бил свързан със сдружението, но все така чакаме отговори на този и на всички останали въпроси около тази трагедия."