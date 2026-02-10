Арест за 74-годишен германец, търсен от Интерпол за крупна имотна измама

Германски гражданин на 74 години бе задържан под стража от Варненския окръжен за срок до 40 дни, докато се гледа делото му за екстрадиция. Възрастният мъж е бил арестуван на летище Варна на 7 февруари, тъй като е обявен за издирване с червена бюлетина на Интерпол.

Чужденецът е търсен от властите в Черна гора за крупна измама. Заповед за задържането му е издал съд в Котор още в началото на 2017 г. Наказателното преследване е заради договори с 26 души, които платили общо 3 806 986 евро за жилища в комплекс, който така и не бил построен.

В качеството си на мениджър продажби от 2008 г. до 2010 г. и в съучастие с други лица немецът въвел в заблуждение купувачите, прибрал им парите и изчезнал.

Деянието е наказуемо у нас, а в Черна гора законът предвижда лишаване от свобода до 10 години.

Защитата на възрастния мъж помоли за домашен арест или по-лека мярка с мотива, че той страда от множество заболявания, има предварителен договор за покупка на жилище в България и затова няма риск да се укрие.

Съдът обаче не прие аргументите, като посочи, че мъжът още не е собственик на имота и няма адресна регистрация. Затова го остави в ареста до насрочване на делото за предаването му на властите в Черна гора.