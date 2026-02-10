Ясни са резултатите от аутопсиите на убитите в кемпера край Околчица

Във връзка с високия обществен интерес и множество запитвания от медии от прокуратурата предоставиха допълнителна информация за хода на разследването по двете досъдебни производства за смъртта на общо 6 лица в районите на хижа в Петрохан и под връх Околчица.

По данни от аутопсиите на трите тела, открити на 8 февруари 2026 г. във високопроходим кемпер, както и от разположението им в превозното средство, разследващите стигат до извода, че най-вероятно става дума за последователно извършени две убийства и едно самоубийство.

На място са открити три гилзи и три проектила, като събраните доказателства сочат, че изстрелите са произведени с револвер „Колт“. В кемпера е намерен и пистолет „Глок“. По информация на Главна дирекция „Национална полиция“ оръжията са били законно притежавани от Ивайло К.

По това досъдебно производство са назначени множество експертизи, включително технически анализ на четири мобилни телефона и един лаптоп, открити в превозното средство.

И към днешна дата – 10 февруари 2026 г. – продължават огледите на местопрестъплението в района на хижата „Петрохан“. Освен материали с религиозна насоченост, там е открита и литература със сексуално съдържание, включително писмени бележки, свързани с т.нар. „духовно пречистване и извисяване чрез сексуални практики“.

От справка, предоставена на прокуратурата от органите на МВР, става ясно, че на името на Ивайло К. на 1 ноември 2021 г. е било издадено разрешително за притежание на два бойни пистолета, открити на местопрестъплението под връх Околчица. На името на Ивайло И. пък на 23 август 2021 г. е било издадено разрешение за притежание на общо 16 огнестрелни оръжия, а на Николай З. – разрешително за един боен пистолет, издадено на 24 февруари 2023 г.

Работата по изготвянето на назначените експертизи в Националния институт по криминалистика продължава. Предстои и назначаването на съдебно-психологична експертиза, която ще бъде извършена от Института по психология към МВР.

С оглед на изясняване на цялостната дейност на неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии“, нейната регистрация, взаимодействието ѝ с държавни институции, както и твърденията за финансови дарения, Окръжна прокуратура – София ще отдели материали, които ще бъдат изпратени по компетентност на Софийска градска прокуратура за проверка за евентуални нарушения от длъжностни лица.

Снимка: BulNews