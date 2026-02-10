Росен Йорданов за Калушев: Тежък нарцисист заведе антуража си към летален край

Огледът на местопрестъпление с три тела е изключително сложен и тежък процес, който обикновеният зрител трудно може да си представи. Това заяви в ефира на „Денят започва“ бившият зам.-директор на Института по психология към МВР и криминален психолог Росен Йорданов.

По думите му общественото очакване „всички веднага да бъдат допуснати“ до подобни места е напълно неразбиране на реалността.

„Говорим за ограничено пространство с човешки тела, а не за сцена за зрелище“, подчерта той.

Според Йорданов трагедията е резултат от влиянието на човек с тежки нарцистични проблеми, който е повел група хора към фатален край чрез различни психологически и псевдодуховни практики. „Това са фактите“, категоричен бе криминалният психолог.

Той обясни, че съзнателно е избягвал медийните изяви в първите дни, тъй като е очаквал развитието на случая. След установяването на смъртта и на втората група от трима души, институциите са дали обща пресконференция, което според него е било правилен и координиран ход.

Йорданов коментира и недоверието към институциите, като подчерта, че дори когато фактите се представят подробно, това не може да спре спекулациите.

„Недоверието в институциите беше подхранвано с години. Не е важно МВР да има висок рейтинг, а да си свърши работата“, заяви той.

Криминалният психолог подчерта, че на свидетелски показания може да се вярва само когато са дадени по надлежния ред, а постфактум разказите на близки не могат да дадат пълната картина.

„Говорим за възрастни хора, които по една или друга причина са делегирали грижата за децата си на хора, възприемани като духовни и интелигентни. Тази преценка обаче се е оказала трагично погрешна“, каза Йорданов и добави, че всички са били доведени до летален изход.

Той бе категоричен, че будизмът сам по себе си не може да води до подобен край.

„Това е нарцистична интерпретация на един човек, решил, че владее космически сили и може да управлява другите“, заяви Йорданов.

По думите му истината за случая вероятно никога няма да бъде напълно изяснена, тъй като всички пряко замесени вече не могат да бъдат разпитани и ще останат само интерпретации.