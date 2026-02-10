„Това не говори добре за психичното здраве на обществото“ - Харалан Александров за воайорската фиксация върху Петрохан

„Интерпретациите, убежденията и предразсъдъците предшестват фактите и в много голяма степен определят начина, по който ги чуваме и виждаме. Изправени пред такова чудовищно и ужасяващо събитие, без живи свидетели, ние сме поканени по някакъв начин да фантазираме и да си въобразяваме каквото поискаме.“

Това коментира в ефира на bTV социалният антрополог Харалан Александров във връзка със случая „Петрохан“.

Той вижда във всичко това „развихряне на конспиративното въображение“.

„Има много изследвания върху тези култури, които възникват около специфични култове или секти. Някои от тях наистина завършват с групови самоубийства“, посочи той.

„Голяма част от тези характеристики присъстват в текстовете, в себепредставянето на това движение. Това е свързано с идеята, че светът е покварено и лошо място и че трябва да бъдат изолирани и спасени хората от него. Че има харизматичен лидер, който знае истината и който води към просветление. В този случай няма как да знаем дали става въпрос за култ“, каза Александров.

„За родителите е ужасно травматично това. Те нямат друг избор, освен да приемат, че с тава въпрос за убийство, тъй като иначе означава да признаят, че са си дали децата под грижите на крайно ненадеждни хора. Същото важи и за техните приятели и хората, които са ги подкрепяли и спонсорирали“, коментира още социалният антрополог.

„Сигурен съм, че никой не си е дал сметка какво става. Друг въпрос е защо в нашето общество не можем да различим нормата от патологията и това е големият въпрос“, допълни той.

„Има нещо много перверзно в цялата история – от самото начало до края. Според мен имаме нормализация на перверзни практики. Това е част от тази култура, която за съжаление се наложи през последните десетилетия и цялата тази воайорска нездрава наслада, с която публиката се втренчи в това събитие, не говори никак добре за психичното здраве на обществото“, смята Харалан Александров.

„Можем да помолим хората да оставят тези, които са загубили близки, да ги изтъгуват, малко да се успокоят и да се доверят на професионалистите, вместо да се отдадат на своите безумни конспиративни фантазии“, призова той.

По думите му вече има две конспирации – дали е злата държава с някакви страховити тайни, които тя крие, или е нечестива педофилска мрежа, която извършва скверни ритуали и се гаври с деца.