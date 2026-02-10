Задържаха нападателя, намушкал възрастен мъж в Морската градина във Варна

Арестуваният е рецидивист

Варненски полицаи установиха и задържаха нападателя, който в неделя вечерта намушка многократно с нож 86-годишен мъж край подлез в Морската градина. Извършителят е на 51 години, от Провадия и е криминално проявен и осъждан, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Пострадалият бе настанен в реанимация и претърпя спешни интервенции. Състоянието му постепенно се стабилизира, съобщи днес неговият внук Васил Тепеделенев, който носи името на дядо си.

Възрастният мъж е известен във Варна като Васко Моржа, тъй като всеки ден плува в морето, независимо колко студена е водата. След това се къпе в топлия безплатен минерален басейн край брега, наричан от варненци Гьола. През последните дни там ходил и нападателят, който опитвал да провокира възрастният атлет, но без резултат. Според внука часове преди кървавата атака други посетители направили забележка на провадиеца за поведението му. Той причакал 86-годишния мъж до подлеза, атакувал го без предупреждение и след като го намушкал многократно се оттеглил спокойно, без да бяга.

По случая е образувано досъдебно производство за опит за убийство, което продължава под надзора на Варненската окръжна прокуратура.