Как се получават разрешителни за 16 оръжия от един човек? Говори дългогодишният началник на служба КОС в СДВР

Вероятно се касае за извършени последователно две убийства и едно самоубийство. До такова заключение е стигнала прокуратурата за смъртоносната развръзка в кемпера под връх Околчица във Врачанския Балкан. Държавното обвинение предостави допълнителна информация за хода на разследването по шестте смъртни случаи в хижа "Петрохан" и при Околчица, всички касаещи учредители и членове на Управителния съвет на неправителствената организация Национална агенция за контрол на защитените територии (НАКЗТ) и Ивайло Калушев.

От справка, предоставена на прокуратурата от органите на МВР, става ясно, че на името на Иво Калушев на 1 ноември 2021 г. е било издадено разрешително за притежание на два бойни пистолета, открити на местопрестъплението под връх Околчица. На името на Ивайло Иванов пък на 23 август 2021 г. е било издадено разрешение за притежание на общо 16 огнестрелни оръжия, а на Николай Златков – разрешително за един боен пистолет, издадено на 24 февруари 2023 г.

Информацията по горещия случай с шестимата вече покойни от хижа "Петрохан" беше изпратена до медиите от прокуратурата, като в нея не бяха изписани "пълните" фамилии на вече покойните от Сдружението с нестопанска цел "Национална агенция за контрол на защитените територии".

Темата защо и на какво основание се дава разрешително за притежание на цели 16 огнестрелни оръжия на един конкретен човек, вече разбуни социалните мрежи.

Най-важният въпрос, който обществото не е получило до момента, е за какво са придобити въпросните оръжия. В прокуратурата по всяка вероятно е докладвана цялата информация, но до медиите, своеобразен трансмитер до гражданите, тя така и не стигна.

Как се издава разрешение за оръжие?

Разрешения за придобиване, носене, употреба и съхраняване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за самоотбрана се издават на физически лица от директора на ГДНП или упълномощено от него длъжностно лице, или от началника на РУ по постоянния им адрес.

За издаване на разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси, лицата подават в подразделенията "Контрол на общоопасните средства" (КОС) на РУ при ОДМВР.

"Труд news" потърси за коментар по темата Венцислав Рангелов, дългогодишен началник на служба КОС в Столичната дирекция на вътрешните работи. Рангелов е бил дълги години служител в системата на МВР. Той е експерт в областта на контрола над оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

"Може да бъде дадено оръжие на лица, което може да бъде служебно - тоест не като на физически лица, а на юридически. Физическо или юридическото лице придобива оръжията за определени цели, които се доказват. Ако е придобито за ловни цели, няма проблем относно броя и вида - късо, дълго, гладкоцевно или нарезно. Без автоматично. За спортни цели също, но там също са много критериите. Физическо лице може да получи разрешително за ловни и спортни, юридическо - за охранителни дейности", обясни пред "Труд news" Венцислав Рангелов, който уточни, че не следи в детайли казуса "Петрохан".

"Трябва да бъде назначен и отговорник за съхранението на оръжието. То трябва да има определено място, с определено движение на това оръжие, с определен обсег и територия. Необходим е план за работа, трябва да има определена сменност за предаване, носене и съответно връщане", посочи той най-важните моменти при издаването на разрешения за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически лица.

"Основните изисквания са въпросното лице да бъде български гражданин, да е над 18 години, да не страда от психическо разстройство, да не е осъждано от за престъпления от общ характер. Удостоверението за психично здраве се получава от лекар", обясни Венци Рангелов.

По конкретния ни въпрос относно разрешенията за оръжия на първите избрани членове на Сдружението с нестопанска цел "Национална агенция за контрол на защитените територии", Ивайло Иванов, Ивайло Калушев и Николай Златков, Рангелов обърна внимание точно на въпроса, че трябва да се знае за какво за придобити оръжията, за да се коментира в детайли.

Както "Труд news" разкри Ивайло Валентинов Иванов е записан като председател на Управителния съвет и представляващ сдружението "Национална агенция за контрол на защитените територии" (НАКЗТ), така че най-вероятно именно като юридическо лице е получил въпросните разрешителни.