Калин Стоянов: Да се проверят всички НПО, свързани с ППДБ, може да има още подобни случаи

От вчера започвам да чувам основното лого, което имат ППДБ – „Крадецът вика: дръжте крадеца“. Това заяви пред журналисти депутатът от „ДПС – Ново Начало“ и бивш вътрешен министър Калин Стоянов.

„Стана въпрос за някакъв сигнал, който евентуално е подаден през 2022 г. в ГДБОП. Това може да се провери по всяко време – има ли такъв сигнал, от кого е подаден, кога е подаден, какви са били твърденията вътре в него и кой на кого е разпределил сигнала, за да стигне до конкретния оперативен служител," продължи той.

Калин Стоянов уточни, че не е наясно дали изобщо има такъв сигнал.

„Аз мисля, че тук трябва да излезе и да отговори на въпросите Бойко Рашков, който по това време е издал значително количество оръжия на тази група – незнайно за какво да се въоръжават. Г-н Рашков закри РУ – Годеч и успоредно с това закри и Втора група за охрана на държавната граница към Гранична полиция. Къде е г-н Сандов, за да обяснява за споразумението? Къде е Надежда Йорданова, също да обяснява? Къде са Денков и Терзиев? Единият ходил да пие чай, другият ходил с децата си на разходка – това не е сериозно.“

След трагедията на „Петрохан“ бившият МВР министър заяви, че има всички основания да бъдат проверени всички неправителствени организации, свързани с ППДБ.

„Аз допускам, че в България може да има подобни случаи на „Петрохан“. Тези хора са психично болни и, за съжаление, посягат на най-ценното – нашите деца. Те са били облъчвани, внушавано им е. Живеели са в един затворен кръг, в който водачът на групата е поставян в култ. Това е изцяло затворена група, която не се съобразява със семейство, с близки, с роднини и т.н. И всички видяхме докъде стигна това нещо.“