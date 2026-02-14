Румен Радев ще се срещне с представители на българската общност в Берлин

На 15 февруари, неделя, президентът (2017-2026 г.) Румен Радев ще разговаря с представители на българската общност в Берлин. В германската столица Румен Радев ще се срещне от 12.00 часа в Goldberger Saal с представители на българската общност и на нейните организации.

По-късно през деня Румен Радев ще участва във форум на германската Федерална асоциация за икономическо развитие и външна търговия, на който президентът (2017-2026 г.) ще постави акцент върху перспективите за разширяване на инвестиционното и икономическото партньорство между България и Германия.