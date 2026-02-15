Делян Добрев напуска ГЕРБ и парламента?

В понеделник председателят на Комисията по бюджет и финанси, дългогодишен политик от ГЕРБ и бивш министър Делян Добрев ще подаде молба за напускане на Изпълнителната комисия на партията и парламента. Това съобщиха "Фокус" и БТВ, позовавайки се на източници.

Информацията е неофициална и не е потвърдена лично от него или от партията. Последният пост на Добрев във фейсбук обаче е многозначителен. В него, в събота вечерта, политикът е сменил "обложката" на профила си с тази снимка:

Очаква се той да подаде оставка като депутат идната седмица. Вероятно, молбата му за напускане ще бъде гласувана като първа точка по време на пленарното заседание на Народното събрание в сряда, 18-ти февруари.

Делян Добрев е български икономист и политик от ГЕРБ, дългогодишен народен представител и бивш министър на икономиката, енергетиката и туризма в правителството на Бойко Борисов (2012–2013).

Той е избран за народен представител за първи път в 41‑ото Народно събрание през 2009 г. като член на ГЕРБ и оттогава последователно е бил част от парламентарната група на партията.