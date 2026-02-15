Калин Стоянов: ПП-ДБ да започнат да дават отговори, вместо да задават въпроси

Депутатът от „ДПС-Ново Начало” Калин Стоянов обвини партия „Продължаваме Промяната – Демократична България” (ПП-ДБ), че вместо да задават въпроси, трябва да започнат да дават отговори. Във фейсбук той коментира поредните обвинения от страна на Ивайло Мирчев, който свърза името му с случая със загиналите в района на Петрохан, като направи неверни твърдения по темата с оръжията.

„Вчера отново станахме свидетели на поредните внушения на неистини от един от редовно присъстващите и облъчващи от екрана представители на партията, подкрепяща педофилски секти в България – Ивайло Мирчев", пише Калин Стоянов

Той подчерта, че разрешителното за 16 оръжия, открити на едно от лицата в района на Петрохан, е издадено по времето на Бойко Рашков като министър на вътрешните работи, като подписът е на началника на Районното управление в Монтана, който е близък приятел на областния координатор на ПП за Монтана, Валери Спасов.

„Разрешителното за оръжията е подписано от началника на РУ – Монтана, приятел на областния координатор на „Продължаваме Промяната“ за района, по времето на Бойко Рашков като вътрешен министър.”

Стоянов зададе въпрос къде е неговото участие в случая и защо Мирчев злонамерено се опитва да свърже името му с инцидента.

Той акцентира и на факта, че разрешително за оръжия е издадено на името на Ивайло Калушев на 1 ноември 2021 г. за два бойни пистолета, които са открити на мястото на престъплението под връх Околчица. Стоянов настоя, че вместо да задават въпроси, ПП-ДБ трябва да започнат да дават отговори за връзките им с хора, които стоят зад съмнителни действия.