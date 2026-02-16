Васил Терзиев: Настоявам за международно разследване за “Петрохан”

За да се съберат парчетата и да се успокои обществото

Дарявал съм милиони лични средства за десетки каузи: здравеопазване, образование, помощ при природни бедствия, болници и църкви

Кметът на София Васил Терзиев призова за международно разследване, което по обективен начин да събере парчетата, да се види какво се е случило - в каквато и да е посока – и да се успокои обществото по случая “Петрохан”. По думите му, в момента хората получават информация „на час по лъжичка“, вместо да им бъде представена ясна хронология и цялата картина.

Терзиев подчерта в участието си в „120 минути“ по bTV, че не е призоваван за разпит, но заяви готовност да съдейства напълно и изрази позицията си като човек, който носи отговорност за решенията си.

Кметът напомни, че дарителството му не е изолиран случай, а част от дългогодишна лична философия:

„Аз съм дарил милиони. Мои пари. С платени данъци върху тях за всякакви каузи - за здраве, за образование, за когато има природни бедствия. За болници. За църкви. Наборът от неща, които съм подкрепил през годините е много голям.“

Той подчерта, че решенията му винаги са били лични и осъзнати.

„Аз съм човек, който носи отговорност за всяко едно свое решение. И преди да стана кмет, и сега като кмет. Преценил съм в този момент, че трябва. Направил съм го.“

Терзиев заяви, че философията му е, че ако се правят грешки, „по-добре грешките да бъдат от страната на щедростта“, съобщиха от пресцентъра на СО.

Кметът постави въпроса защо обществото получава противоречива и фрагментарна информация и настоя за яснота. „Защо трябва на всички нас да ни се подава на час по лъжичка? Защо е подобно безотговорно отношение на институциите вместо да съберат всичко, да ни дадат ясна хронология?“

Според него, ако институциите са знаели за проблеми – защо не са действали; ако не са знаели – кой тогава трябва да знае?

„Много се надявам да има международно разследване, за да може по обективен начин наистина да се съберат парчетата, да се види какво се случило, в каквато и да е посока и да се успокои обществото.“

В разговора си кметът разказа, че се е запознал с тях през 2022 г. и е посещавал хижата няколко пъти, като целта му е била да се увери какво правят на терен. Той уточни, че до дарението се е виждал с тях „два-три пъти“, а общо срещите са били „9–10 пъти“ в рамките на периода. Посещенията са включвали обходи в планината, каране на мотори, оглед на горите и разговори за опазването на природата.

По думите му впечатленията му са били положителни – „много сплотена група“, „организирани, дисциплинирани“, с ясна мотивация за опазване на планината.

Терзиев подчерта изрично: „Това, което съм написал, това съм видял от тези хора.“ И допълни, че не съжалява за щедростта си, защото е действал на базата на лични впечатления и убеждение към момента на решението. Той призна, че човек може да сгреши в преценката си, но подчерта, че дарението е било направено с лични средства и без ангажиране на публичен ресурс.

Кметът определи исканията за оставката му като опит за политическа експлоатация на трагедията и заяви, че няма основание за подобна стъпка.