"България може": Не сме получавали покана от Румен Радев за бъдеща коалиция

От партия "България може" не са получавали покана за включване в бъдеща коалиция на Румен Радев, но биха се отзовали на покана за разговор. Това заяви на пресконференция председателят на Политическия съвет на партията Александър Маринов.

"До този момент ние такава покана нямаме. Това, което мога да кажа е, че ако получим, ние ще се отзовем с необходимото уважение и сериозност, но не безусловно. Тоест това ще бъдат, ако има преговори относно политика, програма, състав и така нататък".

Кузман Илиев отхвърли възможността за съвместно явяване и предоставяне на регистрацията.

"Работа с всички, коалиция с никого, защото всеки, който участва в предизборна коалиция с президента приключва своето политическо битие като партия. Всеки, който си даде регистрацията и даде две депутатски места, моментално изчезва от политическата карта или остава, така му остава името, че си раздава регистрацията".

Кузман Илиев уточни, че още от създаването си формацията е подложена на атаки, включително чрез спекулации за зависимости и опити да бъде представена като проект на различни политически центрове.

„Обвиняваха ни, че сме проект на президента или на други политически фигури, но това не отговаря на истината“, заяви Илиев.