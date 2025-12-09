”НЕ на омразата": Хиляди се събраха на площада в центъра на Стара Загора

Хиляди се събраха на площада в центъра на Стара Загора, за да заявят гражданската си позиция, че хората не трябва да бъдат противопоставяни едни на други и е крайно време да се каже: ”НЕ на омразата и “ДА” на сигурността и стабилността!”. Протестът е организиран от структурата на "ДПС-Ново начало".

На площада са са: областният председател на ДПС д-р Тунджай Йозтюрк, кметове на общини и населени места, общински съветници, членове и симпатизанти на “ДПС - Ново начало”.

От партията на Делян Пеевски обявиха демонстрациите като такива срещу проявите на политическото напрежение, насаждано от опозицията, провокациите и опитите за дестабилизация на държавата в навечерието на най-важната и последна стъпка към пълноценната европейска интеграция - въвеждането на еврото в България, и провалянето на приемането на бюджета.

От ДПС-Ново начало приложиха и списък на населените места, в които се очаква да се проведат митингите: Белица - в центъра на града, Руен - на площада пред Общината, Провадия - на централния площад, Велико Търново - на пл. „Майка България”, Видин - на площада пред Общината, Враца - на площада между читалището и Общината, Крушари (област Добрич) - Народно читалище (НЧ) „Йордан Драгнев“, Кърджали - на площад „Освобождение”, Кюстендил - на площад „Велбъжд“, Луковит - на централния площад, Монтана - на площад „Жеравица” пред сградата на областната администрация, Сърница - пред Общината, Плевен - пред Драматично-куклен театър (ДКТ) „Иван Радоев”, Асеновград - на площад „Акад. Николай Хайтов“, Разград - на площад „Независимост”, Ветово (област Русе) - пред общинската администрация, Дулово - на площада пред Общината, Сливен - на площад „Цар Освободител”, Смолян - на бул. „България” 67, Ботевград - в централния градски парк, Търговище - пред сградата на Драматичния театър, Хасково - на площад „Свобода”, Шумен - пред ДКТ „В. Друмев”, Ямбол - на площада до Общината.