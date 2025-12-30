Откриха Стефан, който изчезна на Витоша

Тръгнал с незаредена батерия на телефона

Издирваният 22-годишен Стефан Найденов, който изчезна на Витоша в понеделник бе открит вчера, в ранния следобед. Ангел Иванов от службата за спешна помощ “Търсене и Спасяване - България” коментира пред “Труд news”, че младият мъж е намерен край Владая. Последно Стефан е бил забелязан край Дендрариума на Витоша.

Младият мъж е открит премръзнал, но в съзнание, контактен и в състояние да се придвижва сам. Това е успокоило близките му и участниците в издирвателната акция. По информация на спасителите той е откликнал на подадените сигнали и е бил без сериозни видими наранявания.

Предстои пълна оценка на здравословното му състояние след изследвания в “Пирогов”.

Ангел Иванов обясни, че телефонът на Стефан бил с изтощена батерия. Мъжът е тръгнал сам, бил е с неподходяща за минусовите температури екипировка.

В издирването му са участвали четири екипа на “Търсене и Спасяване - България”, спасители от ППС, полиция, както и пет кучета.

Акцията е започнала след подаден сигнал от родителите, че младият мъж е в неизвестност. В операцията е използван дрон за оглед на труднодостъпни райони.



