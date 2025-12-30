Новогодишна изненада в Бургас: Раздават 3000 парчета баница с късмети

Ще пеят Вениамин и Криско

Близо 3000 парчета баница с късмети ще бъдат раздадени на площад „Тройката“ в новогодишната нощ в Бургас. Чаша червено вино също ще очаква всички, които са решили да посрещнат Новата 2026 година на площада.

Градът се подготвя да изпрати старата година с впечатляваща празнична програма, съобщават от общината. Водещ на новогодишната нощ ще бъде Теодор Каракачанов.

Празничното настроение ще завладее площад „Тройката“ още от 22:30 часа, когато на сцената ще се качи бургаският изпълнител Вениамин. Освен него ще пее и друга звезда – след няколко последователни успешни концерта в София, Пловдив и Варна, Криско избра Бургас, за да посрещне Новата година заедно с публиката.

Празникът няма да мине без българско хоро – точно в полунощ то ще бъде поведено от ПФА „Странджа“. След това зад пулта в новогодишната нощ застава DJ Stefan Avramov.

За удобство на бургазлии са предвидени и безплатни автобуси. От 23:00 ч. на 31.12.2025 г. до 01:00 ч. на 01.01.2026 г. по линии № Б1 и Б2 ще се движат автобуси на всеки кръгъл час – в 23:00, 00:00 и 01:00 ч., като пътуването ще бъде безплатно. Освен това желаещите могат да се възползват и от нощната линия, която осигурява транспортно обслужване всяка нощ в интервала от 23:30 до 04:00 ч.